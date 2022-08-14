Lise kayıtları ne zaman bitiyor? MEB LGS 3. nakil başvuruları devam ediyor mu, son tarih ne zaman?
Lise kayıtları ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise nakil süreci devam ediyor. Liselerin 2. nakil tercih sonuçları da açıklandı. Şimdi gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, Lise kayıtları ne zaman bitiyor? MEB LGS 3. nakil başvuruları devam ediyor mu, son tarih ne zaman?
Lise kayıtları ne zaman bitiyor? MEB LGS 3. nakil başvuruları devam ediyor mu, son tarih ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS kapsamında ana yerleştirme süreci son bulurken, lise kayıtları için ikinci ve üçüncü nakil sonuçları bekleniyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman bitiyor? MEB LGS 3. nakil başvuruları devam ediyor mu, son tarih ne zaman?
LİSE KAYITLARI İÇİN BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri netlik kazandı. MEB'in konuya ilişkin duyurusu şu şekilde;
"İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.
Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.
Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.
Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir."
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