Lise kayıtları ne zaman bitiyor? MEB LGS 3. nakil başvuruları devam ediyor mu, son tarih ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS kapsamında ana yerleştirme süreci son bulurken, lise kayıtları için ikinci ve üçüncü nakil sonuçları bekleniyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman bitiyor? MEB LGS 3. nakil başvuruları devam ediyor mu, son tarih ne zaman?