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YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 üniversite tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023
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YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 üniversite tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

"YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları, tercih döneminin başlamasıyla birlikte gündemde yer alıyor. Yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile tercih işlemleri yapan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği YKS tercih tarihi aralığının tamamlanmasının ardından YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 üniversite tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

"YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 üniversite tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversite tercihleri ise 27 Temmuz'da başladı. Aldıkları puanlara göre üniversitelerin taban puanlarını esas alarak tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar, YKS Tercih Sonuçları 2023 için araştırmalara başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 üniversite tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona erecek.

Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine başlayacak olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları açıklamış olacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

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