"YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 üniversite tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Üniversite tercihleri ise 27 Temmuz'da başladı. Aldıkları puanlara göre üniversitelerin taban puanlarını esas alarak tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar, YKS Tercih Sonuçları 2023 için araştırmalara başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2023 üniversite tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?