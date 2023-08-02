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AÖL 2023 kayıt tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak? MEB Açık Lise (AÖL) kayıt tarihleri belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023
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AÖL 2023 kayıt tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak? MEB Açık Lise AÖL kayıt tarihleri belli oldu mu?

"AÖL 2023 kayıt tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lise eğitimini dışardan tamamlayan öğrenciler, AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki, AÖL 2023 kayıt tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak? MEB Açık Lise (AÖL) kayıt tarihleri belli oldu mu?

"AÖL 2023 kayıt tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak? MEB Açık Lise (AÖL) kayıt tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Takvime göre AÖL sınavları 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki, AÖL 2023 kayıt tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak? MEB Açık Lise (AÖL) kayıt tarihleri belli oldu mu?

AÖL KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, sınavların ardından Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Henüz MEB tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalara haberimizde yer vereceğiz.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30'dan) – 09.08.2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30'dan) – 09.08.2023 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

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