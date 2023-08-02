"AÖL 2023 kayıt tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak? MEB Açık Lise (AÖL) kayıt tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde başladı. Takvime göre AÖL sınavları 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki, AÖL 2023 kayıt tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak? MEB Açık Lise (AÖL) kayıt tarihleri belli oldu mu?