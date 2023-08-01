"Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? 2023-2024 LGS lise tercih ve kayıt takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene MEB'in açıklamasına göre, okullar eylül ayında başlayacak. LGS takvimi kapsamında 18 Ağustos'ta lise yerleştirme süreci tamamlanacak. Peki, Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? 2023-2024 LGS lise tercih ve kayıt takvimi açıklandı mı?