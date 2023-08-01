Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? 2023-2024 LGS lise tercih ve kayıt takvimi açıklandı mı?
"Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Peki, Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? 2023-2024 LGS lise tercih ve kayıt takvimi açıklandı mı?
"Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? 2023-2024 LGS lise tercih ve kayıt takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene MEB'in açıklamasına göre, okullar eylül ayında başlayacak. LGS takvimi kapsamında 18 Ağustos'ta lise yerleştirme süreci tamamlanacak. Peki, Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? 2023-2024 LGS lise tercih ve kayıt takvimi açıklandı mı?
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.
Lise kayıtları ile ilgili olarak henüz bir takvim açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
2023-2024 LGS LİSE TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ
İkinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.
08 - 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
18 Ağustos tarihinde de il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirmeler tamamlanacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
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- Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? 2023-2024 LGS lise tercih ve kayıt takvimi açıklandı mı?
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