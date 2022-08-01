YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar 5 Ağustos tarihine kadar tercihlerini tamamlayacak ve ardından sonuçlar için geri sayıma geçecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?