YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce adayın Haziran ayında katılım sağladığı sınavın ardından tercihlerine yönelik sonuç tarihi yaklaştı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar 5 Ağustos tarihine kadar tercihlerini tamamlayacak ve ardından sonuçlar için geri sayıma geçecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercihleri sürüyor. Aday öğrenciler TYT, AYT ve YDT puan türlerinde kendilerine uygun; hedefledikleri bölümleri listelerine ekliyor.
27 Temmuz günü başlayan tercihler 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. Adaylar tercih onaylarını belirtilen tarihe kadar göndermeli. Sonuçların ardından ek tercih dönemi başlayacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?
ÖSYM tarafından üniversite tercihleri sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu noktada adaylar geçen yıllarda ortalama ne zaman açıklandığına odaklandı.
Geçtiğimiz yıllarda tercih bitiminden yaklaşık iki hafta sonra açıklandığı görülen sonuçların buna göre bu sene 19 Ağustos gibi açıklanması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
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