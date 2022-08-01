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2022 LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı!

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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2022 LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

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