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LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur 2022?

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LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur 2022?

LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS 2. tercihlerin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Hal böyle olunca,"LGS 2. tercihler ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur 2022?

LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS 2. tercihler için başvurular bitti. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur 2022?

LGS 2. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS takvimine göre sonuçlar 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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