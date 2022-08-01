LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS 2. tercihler için başvurular bitti. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. Peki, LGS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS lise 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur 2022?