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2026 YKS tercihleri: Kontenjanlar, tarihler ve tüm detaylar

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2026 YKS tercihleri: Kontenjanlar, tarihler ve tüm detaylar

2026 YKS tercih işlemleri ÖSYM’nin resmi duyurusuyla başladı. Adaylar, tercihlerini 10 Ağustos 2026 saat 23.59’a kadar ÖSYM AİS veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Toplam 805 bin 747 kontenjan için gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde başarı sıralaması ve güncel tercih kılavuzu belirleyici olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Temmuz'da 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürecini başlattı. Üniversite adayları, tercihlerini 10 Ağustos'a kadar güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndaki kurallara göre yapabilecek. İşlemler 10 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

Üniversite adayları için YKS tercih maratonu başladı. (Görsel: ÖSYM)Üniversite adayları için YKS tercih maratonu başladı. (Görsel: ÖSYM)

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026-YKS tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında bireysel olarak tamamlayabilecek.

Adayların program kodları, kontenjanlar, özel koşullar ve başarı sıralamalarına ilişkin güncel bilgileri tercih kılavuzundan kontrol etmesi gerekiyor.

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YKS tercih başvuruları 10 Ağustos'ta sona erecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)YKS tercih başvuruları 10 Ağustos'ta sona erecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN ADAYLARA TERCİH UYARISI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS tercih sürecinin başlamasının ardından adaylara güncel kılavuz ile YÖK Atlas verilerinden yararlanmaları ve uzman desteği almaları çağrısında bulundu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."

Hangi bölüm kaç puanla alıyor?Hangi bölüm kaç puanla alıyor? HANGİ BÖLÜM KAÇ PUANLA ALIYOR?

Bu yıl üniversitelerde toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor. (Görsel: A Haber)Bu yıl üniversitelerde toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor. (Görsel: A Haber)

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Üniversite tercihlerini internet üzerinden tamamlayacak adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla gerçekleştirecek. Tercih süresi boyunca adaylar listelerini diledikleri zaman güncelleyebilecek. İşte tercih ekranında izlenmesi gereken adımlar:

  • ÖSYM AİS'e giriş yapın. İşlemler, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.
  • Tercih ekranını açın. Sisteme giriş yaptıktan sonra "2026-YKS Tercih" menüsünü seçerek tercih sayfasına ulaşabilirsiniz.
  • Program kodlarını dikkatle ekleyin. Güncel YKS kontenjan kılavuzunu ve kendi başarı sıralamanızı dikkate alarak tercih etmek istediğiniz bölüm ve üniversitelerin program kodlarını listenize ekleyin.
  • Tercih sıranızı son kez kontrol edin. Listeyi onaylamadan önce programların sıralamasını ve kodlarını yeniden gözden geçirin. Çünkü tercih sırası yerleştirme açısından büyük önem taşıyor.
  • Onay işlemini tamamlayın. Kontrollerin ardından tercihlerinizi sistem üzerinden onaylayarak işlemi tamamlayın.

Tercih işlemini tamamlayan adaylar, 10 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar sistem üzerinden tercih listelerinde değişiklik veya güncelleme yapabilecek.

2026 YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Bu yıl düzenlenen YKS'ye toplam 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Oturumlara katılım sayıları ise şöyle:

Oturum
Aday sayısı
TYT
2 milyon 255 bin 76
AYT
1 milyon 473 bin 113
YDT
143 bin 270

Tercih sürecinde başarı sıralamasının dikkate alınması gerekiyor. (Görsel: A Haber)Tercih sürecinde başarı sıralamasının dikkate alınması gerekiyor. (Görsel: A Haber)

TERCİHLER PUANA GÖRE Mİ, SIRALAMAYA GÖRE Mİ YAPILMALI?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda adayların tercihlerini puanlarına göre değil, başarı sıralamalarına göre planlamaları gerektiği belirtiliyor.

Tercih listesi hazırlanırken geçen yılın başarı sıralamalarının dikkate alınması, en çok istenen bölüm ve üniversitelerin listenin üst sıralarında yer alması öneriliyor. Ayrıca adayların kazanması halinde kayıt yaptırmayı düşünmedikleri programları tercih listesine eklememesi gerekiyor. Adaylar tercih sürecinde YÖK Atlas'ta yer alan verilerden de yararlanabilecek.

Adaylar tercih döneminde en fazla 24 programı seçebilecek. (Görsel: A Haber)Adaylar tercih döneminde en fazla 24 programı seçebilecek. (Görsel: A Haber)

EN FAZLA KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?

2026 YKS tercih döneminde adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih sıralamasının, adayın gerçekten gitmek istediği programları yansıtacak şekilde hazırlanması önem taşıyor.

ÜNİVERSİTELERDE KAÇ KONTENJAN BULUNUYOR?

Bu yıl yükseköğretim kurumlarında genel ve özel kontenjanlar dahil toplam 805 bin 747 kontenjan yer alıyor. Üniversite türlerine göre kontenjanlar ise şu şekilde belirlendi:

Program türü
Kontenjan
Ön lisans
371 bin 476
Lisans
407 bin 80
Özel yetenek
27 bin 191

Boş kalan kontenjanlar için merkezi ek yerleştirme uygulanacak. (Görsel: A Haber)Boş kalan kontenjanlar için merkezi ek yerleştirme uygulanacak. (Görsel: A Haber)

ÖZEL KONTENJANLARDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kılavuza göre bu yıl da bazı aday grupları için özel kontenjan uygulaması devam edecek. Bu kapsamda;

  • Okul birincileri için 17 bin 862,
  • 34 yaş üstü kadın adaylar için 10 bin 363,
  • Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için 3 bin 673 kontenjan ayrıldı.

34 yaşını tamamlamış kadın adaylar için ayrılan kontenjanlardan daha önce lisans programından mezun olanlar yararlanamayacak. Ayrıca bazı programlara bu kontenjan kapsamında yerleştirme yapılmayacak.

YÖK bu yıl 16 yeni programı ilk kez öğrenciyle buluşturacak. (Görsel: A Haber)YÖK bu yıl 16 yeni programı ilk kez öğrenciyle buluşturacak. (Görsel: A Haber)

BU YIL HANGİ YENİ BÖLÜMLER AÇILDI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl 7 lisans ve 9 ön lisans programı ilk kez öğrenci kabul edecek. İlk kez açılan lisans programları arasında şunlar bulunuyor:

  • Tarih ve Yapay Zeka
  • Felsefe ve Yapay Zeka
  • İşletme ve Yapay Zeka
  • Finansal Teknoloji
  • Biyoteknoloji ve Genetik
  • Paramedik
  • Balıkçılık Teknolojisi

Ön lisans programlarında ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri ve ilaç üretim teknolojisi gibi yeni programlar yer alıyor.

Ayrıca açıköğretim kapsamında "Yapay Zeka Destekli Kodlama" ile "Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı" programları da ilk kez öğrenci kabul edecek.

Tıp, hukuk ve mühendislikte başarı sıralaması şartı devam ediyor. (Görsel: A Haber)Tıp, hukuk ve mühendislikte başarı sıralaması şartı devam ediyor. (Görsel: A Haber)

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI HANGİ BÖLÜMLERDE UYGULANACAK?

Bazı programlarda başarı sıralaması şartı bu yıl da devam edecek. Bu sıralamaların dışında kalan adaylar ilgili programları tercih edemeyecek. En düşük başarı sıraları şöyle:

TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ NASIL ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih döneminde adaylara rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla tercih danışmanlığı hizmeti sunacak. Bu hizmet eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde verilecek. Ayrıca üniversiteler de tercih fuarları düzenleyerek adaylara bölüm ve programlar hakkında bilgi verecek.

Elektronik üniversite kayıtları 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. (Görsel: AA)Elektronik üniversite kayıtları 24-26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. (Görsel: AA)

ÜNİVERSİTE KAYITLARI VE EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Genel yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan veya kayıt yaptırılmadığı için dolmayan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Daha sonra ÖSYM tarafından merkezi ek yerleştirme yapılacak. Ancak genel yerleştirmede herhangi bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirmeye başvuramayacak.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

MEB'DEN 81 İLDE ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI

YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversite adaylarının doğru ve bilinçli tercihler yapabilmeleri amacıyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yükseköğretime geçiş sürecinde sağlıklı karar verebilmeleri amacıyla Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde kapsamlı bir danışmanlık ağı oluşturuldu. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı halk eğitimi merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ile resmi okul ve kurumlarda toplam 11 bin 576 "YKS Tercih Danışmanlığı Birimi" hizmet vermeye başladı.

Adayların tercih döneminde ihtiyaç duyduğu rehberlik hizmetlerine kolay ulaşabilmesi amacıyla bu birimlerde alanında uzman rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Öğrenciler ve veliler, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

(Görsel: A Haber)(Görsel: A Haber)

ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE BİREBİR REHBERLİK DESTEĞİ

Tercih danışmanlığı kapsamında öğrencilerle bireysel görüşmeler gerçekleştirilerek ilgi alanları, akademik başarıları, becerileri ve mesleki hedefleri doğrultusunda kendilerine en uygun üniversite ve bölüm seçeneklerini belirlemeleri konusunda rehberlik yapılıyor. Aynı zamanda velilere de tercih sürecine ilişkin doğru ve güncel bilgiler aktarılıyor, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini merkeze alan destekleyici bir yaklaşım benimsemeleri konusunda rehberlik sağlanıyor.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" da öğrenci ve velilerin kullanımına sunuldu. Kılavuzda etkili iletişim ve iş birliği, karar verme basamakları, kendini tanımanın önemi, üniversite ve bölüm seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler, güvenilir bilgi kaynakları, sık sorulan sorular ve kontrol listelerine yer veriliyor.

YKS TERCİH SÜRECİ ÖĞRENCİ VE VELİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

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