2026 YKS tercihleri: Kontenjanlar, tarihler ve tüm detaylar
2026 YKS tercih işlemleri ÖSYM’nin resmi duyurusuyla başladı. Adaylar, tercihlerini 10 Ağustos 2026 saat 23.59’a kadar ÖSYM AİS veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Toplam 805 bin 747 kontenjan için gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde başarı sıralaması ve güncel tercih kılavuzu belirleyici olacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Temmuz'da 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürecini başlattı. Üniversite adayları, tercihlerini 10 Ağustos'a kadar güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndaki kurallara göre yapabilecek. İşlemler 10 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Temmuz'da 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürecini başlattı. Üniversite adayları, tercihlerini 10 Ağustos'a kadar güncel YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndaki kurallara göre yapabilecek. İşlemler 10 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
YKS TERCİHLERİ BAŞLADI
ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026-YKS tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında bireysel olarak tamamlayabilecek.
Adayların program kodları, kontenjanlar, özel koşullar ve başarı sıralamalarına ilişkin güncel bilgileri tercih kılavuzundan kontrol etmesi gerekiyor.
ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN ADAYLARA TERCİH UYARISI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS tercih sürecinin başlamasının ardından adaylara güncel kılavuz ile YÖK Atlas verilerinden yararlanmaları ve uzman desteği almaları çağrısında bulundu.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."