Boş kalan kontenjanlar için merkezi ek yerleştirme uygulanacak. (Görsel: A Haber) ÖZEL KONTENJANLARDAN KİMLER YARARLANABİLECEK? Kılavuza göre bu yıl da bazı aday grupları için özel kontenjan uygulaması devam edecek. Bu kapsamda; Okul birincileri için 17 bin 862 ,

, 34 yaş üstü kadın adaylar için 10 bin 363 ,

, Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için 3 bin 673 kontenjan ayrıldı. 34 yaşını tamamlamış kadın adaylar için ayrılan kontenjanlardan daha önce lisans programından mezun olanlar yararlanamayacak. Ayrıca bazı programlara bu kontenjan kapsamında yerleştirme yapılmayacak.

YÖK bu yıl 16 yeni programı ilk kez öğrenciyle buluşturacak. (Görsel: A Haber) BU YIL HANGİ YENİ BÖLÜMLER AÇILDI? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl 7 lisans ve 9 ön lisans programı ilk kez öğrenci kabul edecek. İlk kez açılan lisans programları arasında şunlar bulunuyor: Tarih ve Yapay Zeka

Felsefe ve Yapay Zeka

İşletme ve Yapay Zeka

Finansal Teknoloji

Biyoteknoloji ve Genetik

Paramedik

Balıkçılık Teknolojisi Ön lisans programlarında ise yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri ve ilaç üretim teknolojisi gibi yeni programlar yer alıyor. Ayrıca açıköğretim kapsamında "Yapay Zeka Destekli Kodlama" ile "Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı" programları da ilk kez öğrenci kabul edecek.