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BİLSEM kayıtları başladı! İşte 2026 kayıt takvimi ve tüm detaylar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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BİLSEM kayıtları başladı! İşte 2026 kayıt takvimi ve tüm detaylar

BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için beklenen süreç başladı. Kayıt işlemleri bugün itibarıyla alınırken velilerin başvurularını belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi bugün başladı. Bireysel değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular, öğrencilerin örgün eğitim gördüğü okulun bağlı bulunduğu il veya ilçenin sorumluluk alanındaki BİLSEM tarafından alınacak.

Kayıt süreci 28 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Kayıt süreci 28 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)BİLSEM KAYITLARI BAŞLADI

BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre veliler, gerekli işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Kayıt işlemlerinin son güne bırakılmaması öneriliyor. Süreç boyunca öğrencilerin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki Bilim ve Sanat Merkeziyle iletişime geçilerek istenen belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekiyor.

BİLSEM kayıt işlemleri 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Foto: MEB)BİLSEM kayıt işlemleri 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. (Foto: MEB)

BİLSEM KAYIT TAKVİMİ

İşlem Tarih
Kayıt başlangıcı 27 Temmuz 2026
Kayıtların sona ereceği tarih 28 Ağustos 2026

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim gördükleri okulun bağlı olduğu il veya ilçedeki Bilim ve Sanat Merkezine kayıt yaptıracak.

Velilerin kayıt öncesinde bağlı bulundukları BİLSEM ile iletişime geçerek istenen evrakları öğrenmesi ve belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, öğrencinin kayıt bölgesindeki yetkili merkez tarafından yürütülecek.

Bireysel değerlendirmeyi geçen öğrenciler kayıt yaptırabilecek.Bireysel değerlendirmeyi geçen öğrenciler kayıt yaptırabilecek.

BİLSEM SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILACAK?

Sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler, başvurularını 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının e-İtiraz sistemi üzerinden yapabilecek. İtiraz işlemleri eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz modülü aracılığıyla elektronik ortamda alınacak.

Kayıt işlemleri ilgili bilim ve sanat merkezlerince yürütülecek.Kayıt işlemleri ilgili bilim ve sanat merkezlerince yürütülecek.

BİLSEM'E KİMLER KAYIT YAPTIRABİLECEK?

Kayıt hakkı yalnızca bireysel değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri kapsıyor. Aşağıdaki yetenek alanlarından herhangi birinde BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler kayıt yaptırabilecek:

  • Genel zihinsel yetenek
  • Resim (görsel sanatlar)
  • Müzik

Sonuç ekranında BİLSEM'e yerleştiği belirtilen öğrenciler, ilan edilen takvim doğrultusunda kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Genel zihinsel, resim ve müzik alanları kayıt kapsamına giriyor.Genel zihinsel, resim ve müzik alanları kayıt kapsamına giriyor.

BİLSEM KAYIT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Veliler, öğrencilerin bireysel değerlendirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranında öğrencinin BİLSEM'de eğitim almaya hak kazandığının görülmesi halinde, kayıt işlemleri için öğrencinin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki Bilim ve Sanat Merkezine başvuru yapılması gerekiyor.

KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler okul saatleri dışında BİLSEM eğitimi alabilecek.Öğrenciler okul saatleri dışında BİLSEM eğitimi alabilecek.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarıdır.

Öğrenciler örgün eğitimlerine devam ederken okul saatleri dışında BİLSEM programlarına katılır. Merkezlerde genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında öğrencilerin gelişimini destekleyen eğitim programları uygulanır.

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