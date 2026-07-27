BİLSEM kayıtları başladı! İşte 2026 kayıt takvimi ve tüm detaylar
BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için beklenen süreç başladı. Kayıt işlemleri bugün itibarıyla alınırken velilerin başvurularını belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi bugün başladı. Bireysel değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular, öğrencilerin örgün eğitim gördüğü okulun bağlı bulunduğu il veya ilçenin sorumluluk alanındaki BİLSEM tarafından alınacak.
BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre veliler, gerekli işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
Kayıt işlemlerinin son güne bırakılmaması öneriliyor. Süreç boyunca öğrencilerin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki Bilim ve Sanat Merkeziyle iletişime geçilerek istenen belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekiyor.
BİLSEM KAYIT TAKVİMİ
|İşlem
|Tarih
|Kayıt başlangıcı
|27 Temmuz 2026
|Kayıtların sona ereceği tarih
|28 Ağustos 2026
BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim gördükleri okulun bağlı olduğu il veya ilçedeki Bilim ve Sanat Merkezine kayıt yaptıracak.
Velilerin kayıt öncesinde bağlı bulundukları BİLSEM ile iletişime geçerek istenen evrakları öğrenmesi ve belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, öğrencinin kayıt bölgesindeki yetkili merkez tarafından yürütülecek.