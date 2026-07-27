BİLSEM kayıtları başladı! İşte 2026 kayıt takvimi ve tüm detaylar

BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için beklenen süreç başladı. Kayıt işlemleri bugün itibarıyla alınırken velilerin başvurularını belirlenen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi bugün başladı. Bireysel değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular, öğrencilerin örgün eğitim gördüğü okulun bağlı bulunduğu il veya ilçenin sorumluluk alanındaki BİLSEM tarafından alınacak.

Kayıt süreci 28 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)BİLSEM KAYITLARI BAŞLADI BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre veliler, gerekli işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Kayıt işlemlerinin son güne bırakılmaması öneriliyor. Süreç boyunca öğrencilerin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki Bilim ve Sanat Merkeziyle iletişime geçilerek istenen belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekiyor.