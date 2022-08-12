YKS tercih sonuçları ne oldu, açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite yerleştirmeleri tamamlanıyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları heyecanla bekleniyor. Tercih yapan milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Kayıt takviminin bu ay içerisinde yapılacak olması ile birlikte sonuçların bugün ya da önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. ÖSYM tarafından sonuç açıklaması gelir gelmez haberimizin içeriğinde yer alacak.

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