YKS tercih sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirmeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek üniversite yerleştirmeleri için adaylar bekleyiş içinde. İstediği üniversiteye gidebilmek için YKS'den aldıkları puanlara göre tercih yapan adaylar, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala ÖSYM'nin internet sitesine akın etmeye başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son durum...
YKS tercih sonuçları ne oldu, açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite yerleştirmeleri tamamlanıyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen YKS tercihlerinin sonuçları heyecanla bekleniyor. Tercih yapan milyonlarca öğrenci ÖSYM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları ne oldu, açıklandı mı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Kayıt takviminin bu ay içerisinde yapılacak olması ile birlikte sonuçların bugün ya da önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. ÖSYM tarafından sonuç açıklaması gelir gelmez haberimizin içeriğinde yer alacak.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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