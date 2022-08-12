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DGS tercih tarihi 2022: DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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DGS tercih tarihi 2022: DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarının erken açıklanmasının ardından tercih işlemleri için geri sayım başladı. Adaylar tercihler için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacak olan adaylar DGS tercih tarihlerini merak ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?

2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlamıştı.

2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS sonuçlarının 11 Ağustos tarihinde açıklanmasıyla tercihlerin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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