DGS tercih tarihi 2022: DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacak olan adaylar DGS tercih tarihlerini merak ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?