DGS tercih tarihi 2022: DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarının erken açıklanmasının ardından tercih işlemleri için geri sayım başladı. Adaylar tercihler için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacak olan adaylar DGS tercih tarihlerini merak ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?
2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlamıştı.
2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS sonuçlarının 11 Ağustos tarihinde açıklanmasıyla tercihlerin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS tercih tarihi 2022: DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS tercih ekranı açıldı mı?
- ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?
- YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- ÖTV indirimi var mı, gelecek mi? ÖTV indirimi ile araba fiyatları düşecek mi?
- GSB personel alımı başvuruları devam ediyor mu, son gün ne zaman? İŞKUR GSB personel alımı başvuru şartları neler?
- LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 3. nakil başvuruları başladı mı?
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları belli oldu mu?
- Sigaraya 2 TL zam gelecek mi, geldi mi? 11 Ağustos sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Philip Morris, BAT, JTİ güncel fiyatları...
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi... 11 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerin evde bakım maaşı yattı?
- Fenerbahçe Slovacko'yu yendi, turu atladı! Yeni rakip belli...
- SSK, Bağ-Kur'lu farketmeden emeklilik imkanı! Primi dolmayanlar da yararlanabiliyor! Başvuru yapan yararlanabilecek...
- İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...