YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? Ünversite yerleştirmeleri için heyecan dorukta! ÖSYM tarafından 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağsutos'ta alındı. Öğrenciler heyecan içinde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. YKS tercih kılavuzunda üniversite kayıt takvimi duyurulmuştu. Peki, YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 YKS üniversite yerleştirme ne zaman, hangi gün belli olacak? İşte cevaplar...

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, resmi olarak YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmiyor. Ancak, üniversite kayıt takvimini göz önünde bulundurursak, 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

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