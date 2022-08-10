YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlarına göre tercih işlemleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra yerleştirme sonuçlarında. Tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, ÖSYM'nin duyurular sayfasına akın ediyor. Peki, ÖSYM tercihleri açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

20222 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından sonuçlar hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak. YKS sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

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