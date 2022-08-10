DGS sınav sonuçları sorgulama: DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçları için sorgulama işlemleri başladı. Peki, DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ya da açıköğretimden örgüne geçmek isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavında sonuçları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları ÖSYM takvimine göre; 12 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak.
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.
Sonuçların belirtilen tarihte sabah saatlerinde açıklanmaıs bekleniyor.
2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.
2021 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2022 yılında ağustos sonunda başlaması bekleniyor.
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