DGS sınav sonuçları sorgulama: DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ya da açıköğretimden örgüne geçmek isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavında sonuçları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, DGS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?