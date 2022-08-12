YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere ÖSYM tarafından uygulanan 2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun sona ermesi ve sonuçların açıklanmasının ardından meraklı bekleyiş başladı. Peki, YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite adaylarına uygulanan 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası aldıkları puanları öğrenen ve tercih yapan adaylar 2022 sonuçları merak ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı, açıklandı mı? ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylar şöyle;
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
YKS tercih sonuçları ÖSYM açıklama yapdığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.
YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
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