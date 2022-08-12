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ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?

ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Peki, ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?

ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını ve giriş belgelerinin de erişime açıldığını duyurdu. Peki, ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?

ALES 2 GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES 2 NE ZAMAN? (ERTELENDİ Mİ?)

ALES 2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınav tarihi ertelenmemiş olup, 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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