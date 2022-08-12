ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını ve giriş belgelerinin de erişime açıldığını duyurdu. Peki, ALES 2 sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? ALES 2 sınavı ertelendi mi, tarihi değişti mi?