LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 3. nakil başvuruları başladı mı?
LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022 LGS sınavı kapsamında yüzdelik puanlar, başarı sıralaması ve kontenjanlar dahilinde öğrencileri liselere yerleştirmeye devam ediyor. Peki, LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 3. nakil başvuruları başladı mı?
LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 3. nakil başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sebeple LGS 3. nakil ne zaman, hangi tarihler arasında sorusunu yöneltiyor. MEB Bakanı Özer, liselere yerleşemeyen öğrenciler hakkında açıklamalar yaptı. Peki, LGS 3. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS 3. nakil başvuruları başladı mı?
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97.6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.
Bakan Özer, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 97'ye yükseldiğini hatırlattı.
İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
LGS 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN?
Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.
Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.
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