YKS tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç duyurusu!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları için geri sayım başlarken, adaylar heyecan içinde sonuç takvimini beklemeye başladı. 2022 YKS tercih sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos'ta yapacak. Şimdi ise sıra yerleştirme sonuçlarında. Peki, 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuçları nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Üniversite kayıtlarının 22-26 Ağustos tarihlerinde yapılacağını göz önünde bulundurursak, tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.