AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden görüntülenir?

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

* Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

* T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

* Süresi geçerli pasaport,

* Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

* Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

* Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.