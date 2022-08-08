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AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden görüntülenir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden görüntülenir?

AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Yaz okulu kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyordu. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? İşte cevaplar...

AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yazz okulu sınavına sayılı günler kala, sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Yaz okulu kayıtlarını yapan öğrenciler, sınava hazırlıklarını sürdürüyor. AÖF yaz okulu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Ayrıntılar haberimizde...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi 8 Ağustos'ta erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş yerlerine AÖF'ün https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ Öğrenci Girişi sayfası üzerinden ulaşabilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra saat 14.00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
* Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,
* T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,
* Süresi geçerli pasaport,
* Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
* Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,
* Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge

bu amaçla kullanılabilir.

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Yaz okulu sınav merkezi seçimi her öğrenci için zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;

Yaz okulunda ders seçimi ve ödeme yapıp kaydınızı tamamlamanız sınava girmeniz için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci (sınav merkezi değişmeyecek olsa dahi) 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde sınav merkezi seçimini mutlaka yapması gerekmektedir.

Sınav Merkezi seçimini yapmayan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi sınava alınmayacak ve ödediği tutar iade edilmeyecektir.

Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için şartlar değişiyor. GNO olarak bilinen Genel Not Ortalaması 2.00 üzerinde olan ve başarısız dersi bulunmayan adaylar mezun olmaya hak kazanıyor. 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak isteyen öğrenciler 240 AKTS'lik dersi almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmak isteyenlerin ise 120 AKTS'lik ders almış olması gerekir.

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