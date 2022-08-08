AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama: 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden görüntülenir?
AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. Yaz okulu kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyordu. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? İşte cevaplar...
AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yazz okulu sınavına sayılı günler kala, sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Yaz okulu kayıtlarını yapan öğrenciler, sınava hazırlıklarını sürdürüyor. AÖF yaz okulu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? Ayrıntılar haberimizde...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi 8 Ağustos'ta erişime açıldı. Adaylar, sınav giriş yerlerine AÖF'ün https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ Öğrenci Girişi sayfası üzerinden ulaşabilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
* Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,
* T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,
* Süresi geçerli pasaport,
* Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,
* Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,
* Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge
bu amaçla kullanılabilir.
ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Yaz okulu sınav merkezi seçimi her öğrenci için zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre;
Yaz okulunda ders seçimi ve ödeme yapıp kaydınızı tamamlamanız sınava girmeniz için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt yaptıran her öğrenci (sınav merkezi değişmeyecek olsa dahi) 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde sınav merkezi seçimini mutlaka yapması gerekmektedir.
Sınav Merkezi seçimini yapmayan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi sınava alınmayacak ve ödediği tutar iade edilmeyecektir.
Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.
Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için şartlar değişiyor. GNO olarak bilinen Genel Not Ortalaması 2.00 üzerinde olan ve başarısız dersi bulunmayan adaylar mezun olmaya hak kazanıyor. 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak isteyen öğrenciler 240 AKTS'lik dersi almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmak isteyenlerin ise 120 AKTS'lik ders almış olması gerekir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB duyuru son dakika: KYK başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK burs-kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
- YKS tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç duyurusu!
- Kerbela olayı nedir? Kerbela olayı tarihi ne zaman, nerede oldu? Kerbela olayı kimler arasında oldu? İşte tüm detaylar
- Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Diyanet...
- Aşure günü mesajları 2022: Aşure günü selamlaşma mesajları ve kutlama sözleri burada! En güzel mesajlar
- Aşure günü neden önemlidir? Aşure günü meydana gelen olaylar neler? Aşure gününde neler oldu? Diyanet açıklaması
- Aşure günü namazı nasıl kılınır? Diyanet: Aşure Günü namazı kaç rekat? Öğle ve ikindi arası kılınan 4 rekatlık namaz...
- Aşure günü sular zemzem mi akar? Aşure günü suların zemzem akması nedir, ne anlama gelir?
- Aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır? Aşure için gerekli malzemeler neler? Aşure üstü süsleme nasıl yapılır? Kolay aşure tarifi
- Liseye yerleşemeyenler dikkat! 2022 LGS komisyon yerleştirmeleri ne zaman? LGS nakil komisyon başvuru ne zaman yapılacak?
- LGS 2. nakil sonuçları sorgulama: 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? MEB duyurdu
- Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022 Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?