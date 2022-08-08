LGS 2. nakil sonuçları sorgulama: 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? MEB duyurdu
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İkinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97.6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildi. 01-05 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MEB 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...
LGS 2. nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. 01-05 Ağustos tarihleri arasında tercih yapan öğrenciler, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Söz konusu nakil dönemi ile birlikte merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı. Peki, MEB 2022 LGS lise 3. tercih yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı...
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
01-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen LGS 2. nakil sonuçları 08 Ağustos'ta yani bugün erişime açıldı. LGS 2. nakil sonuçları, MEB'in meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?
LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
b) Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezî Sınav Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.
YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.
b) Tercih edilen lise bakımından;
i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.
ii. Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
iii. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.
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