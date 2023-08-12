"YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuç tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan YKS tercih sonuçlarının tarihi merak ediliyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM üniversite yerleştirme sonuç tarihi açıklandı mı?