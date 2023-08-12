AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
"AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için kritik düzlüğe girildi. 3-7 Temmuz arasında kayıtları alınan sınavların tarihleri belli oldu. Takvime göre, 10 Temmuz'da başlayan dersler, 19 Ağustos'ta sona erecek. 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler yaz okulu sınavına giriş yapmaya hazırlanıyor. Peki, AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
"AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman 2023 sorusu yanıt arıyor. Takvim ile 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak sınavların tarihleri belli olurken sınavın tek oturumda uygulanacağı bilgisi de paylaşıldı. Öğrenciler başarısız oldukları dersleri geçmek ya da dönem ortalamasını yükseltmek adına aldıkları eğitimin ardından sınava girecekler. Peki, AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
2023 AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı.
Anadolu Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BİTECEK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimi ile yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve 19 Ağustos'ta sona erecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?
2023 AÖF yaz okulu sınavı online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak sorusu, sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasıyla birlikte AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze yapılacağı kesinleşti.
2022-2023 ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
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- AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
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