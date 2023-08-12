"AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman 2023 sorusu yanıt arıyor. Takvim ile 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak sınavların tarihleri belli olurken sınavın tek oturumda uygulanacağı bilgisi de paylaşıldı. Öğrenciler başarısız oldukları dersleri geçmek ya da dönem ortalamasını yükseltmek adına aldıkları eğitimin ardından sınava girecekler. Peki, AÖF 2023 - 2024 yaz okulu sınavları online mi yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?