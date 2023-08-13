Lise kayıt takvimi 2023-2024 | Lise (9-10-11-12. sınıf) kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gerekli evraklar neler?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen 2. nakil sonuçlarını açıklamasının ardından, öğrenci yerleştirmelerinin tamamlanmasıyla lise kayıt süreci başlayacak. Liseye geçiş heyecanı yaşayan öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen 2. nakil sonuçlarını açıklamasının ardından, öğrenci yerleştirmelerinin tamamlanmasıyla lise kayıt süreci başlayacak. Liseye geçiş heyecanı yaşayan öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak?
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmekle birlikte genel olarak şu belgeler isteniyor:
Yerleştirme sonuç belgesi (Mezun olunan okuldan onaylı)
Ortaöğretim Öğrenim Belgesi
Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)
Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)
4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf
Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi.
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