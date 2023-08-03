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YKS tercih sonuç tarihi | Açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Üniversite 2. tercihler ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023
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YKS tercih sonuç tarihi | Açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Üniversite 2. tercihler ne zaman?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, heyecanla bekleyen binlerce öğrenci için merak konusu olmaya devam ediyor. Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapacağı açıklamayı bekliyor. Öğrencilerin, sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini değerlendirerek üniversiteli olma hayallerine bir adım daha yaklaşacakları unutulmamalıdır. Peki ÖSYM üniversite 2. tercihler ne zaman?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 27 Temmuz tarihinde başlatılan üniversite tercih işlemlerinin ardından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 YKS takvimine göre, tercih işlemlerinin sona ereceği tarih 8 Ağustos olarak belirlendi. Öğrenciler, tercihlerini tamamladıktan sonra bu tarihte yapılacak olan açıklamayı sabırsızlıkla bekliyorlar. Peki ÖSYM üniversite 2. tercihler ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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