YKS tercih sonuç tarihi | Açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Üniversite 2. tercihler ne zaman?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 27 Temmuz tarihinde başlatılan üniversite tercih işlemlerinin ardından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 YKS takvimine göre, tercih işlemlerinin sona ereceği tarih 8 Ağustos olarak belirlendi. Öğrenciler, tercihlerini tamamladıktan sonra bu tarihte yapılacak olan açıklamayı sabırsızlıkla bekliyorlar. Peki ÖSYM üniversite 2. tercihler ne zaman? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.