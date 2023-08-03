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LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Lise 2 tercihleri bitti mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023
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LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Lise 2 tercihleri bitti mi?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından tercih telaşı yaşayan öğrenci ve veliler, 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de 2. nakil (3. tercih) başvuru tarihlerini merak ediyorlar. Lise adayları, 'LGS 2. nakil ne zaman 2023?' ve 'Lise 2. nakil (3. tercih) başvuruları hangi tarihlerde, ne zaman başlıyor, bitiyor?' gibi soruların cevabını araştırıyorlar. İşte detayları...

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından tercih telaşı yaşayan öğrenci ve veliler, 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de 2. nakil (3. tercih) başvuru tarihlerini merak ediyorlar. Lise adayları, 'LGS 2. nakil ne zaman 2023?' ve 'Lise 2. nakil (3. tercih) başvuruları hangi tarihlerde, ne zaman başlıyor, bitiyor?' gibi soruların cevabını araştırıyorlar. İşte detayları...

LİSE 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos'ta tarihleri arasında alınacak.

LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 2. nakil başvuru işlemlerinin ardından sonuçlar 7 Ağustos Pazartesi 2023 tarihinde ilan edilecek.

KİMLER LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) BAŞVURUSU YAPABİLİR?

İlk ve ikinci tercihlerde bir okula yerleşemeyen öğrenciler ile tercihlerde herhangi bir okula yerleşen ancak bu okulu değiştirmek isteyen adaylar 2. nakil döneminde tekrar tercih yapabilecekler. Öğrenci ilk tercihlerde bir okul kazanır ancak 2. nakil tercihinde yeniden tercih yapıp yeni bir okul kazanırsa kaydı son tercihinde belirttiği okula geçer. Nakillerde bir okul kazanamazsa ilk yerleştirmede kazandığı okulda kaydı devam eder.

TERCİHLERDE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

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