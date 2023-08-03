LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Lise 2 tercihleri bitti mi?

KİMLER LGS 2. NAKİL (3. TERCİH) BAŞVURUSU YAPABİLİR?

İlk ve ikinci tercihlerde bir okula yerleşemeyen öğrenciler ile tercihlerde herhangi bir okula yerleşen ancak bu okulu değiştirmek isteyen adaylar 2. nakil döneminde tekrar tercih yapabilecekler. Öğrenci ilk tercihlerde bir okul kazanır ancak 2. nakil tercihinde yeniden tercih yapıp yeni bir okul kazanırsa kaydı son tercihinde belirttiği okula geçer. Nakillerde bir okul kazanamazsa ilk yerleştirmede kazandığı okulda kaydı devam eder.