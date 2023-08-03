"DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı sonrasında sorgulanıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?