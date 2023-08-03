03 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
ABONE OL
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

"DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı.16 Temmuz tarihinde girdikleri DGS sınavının ardından adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

"DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, iki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınavı sonrasında sorgulanıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

2023 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023 DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA