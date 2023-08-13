YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA ÖSYM | Üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 YKS tercih sonuçları, üniversite hayalleriyle dolu binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası elde edilen puanlar ve başarı sıralamaları doğrultusunda tercihlerini yapmış olan adaylar, şimdi ÖSYM'nin duyuracağı tercih sonuçlarına odaklanmış durumda. Peki YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan tercihlerin ardından öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak tercih sonuçlarını heyecanla bekliyor. 2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Üniversite eğitimi için geleceğini şekillendirecek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, hayal ettikleri üniversitelerde okuma fırsatı elde edip edemeyeceklerini gözlemleyecekler. İşte detayları...
YKS TERCİHLERİ SONA ERDİ!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. Yani YKS tercihleri dün sona erdi.
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlanan YKS tercihleriyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor.
2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden ilan edilecek.
2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
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- YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA ÖSYM | Üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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