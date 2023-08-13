YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA ÖSYM | Üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor. YKS tercih sonuçları AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden ilan edilecek.