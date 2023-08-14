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ALES 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 2023 ÖSYM ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte soru sayısı ve konu dağılımı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023
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ALES 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 2023 ÖSYM ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte soru sayısı ve konu dağılımı...

Akademik kariyer yapmayı amaçlayan bireyler için büyük bir önem taşıyan ALES 2 sınavı tarihi araştırmaları hız kazandı. ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın giriş belgelerini adayların erişimine açarak heyecanı artırdı. Yılın ikinci ALES sınavına katılmayı planlayan adaylar, Ağustos ayında sınavla bir adım daha akademik hedeflerine yaklaşacaklar. Peki ALES 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Akademik kariyer yapmayı amaçlayan bireyler için büyük bir önem taşıyan ALES 2 sınavı tarihi araştırmaları hız kazandı. ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın giriş belgelerini adayların erişimine açarak heyecanı artırdı. Yılın ikinci ALES sınavına katılmayı planlayan adaylar, Ağustos ayında sınavla bir adım daha akademik hedeflerine yaklaşacaklar. Peki ALES 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

04.07.2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, 10.07.2023 tarihi itibariyle sona erecek. Geç başvurular ise 19.07.2023 günü alınacak.

2023 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının 2. oturumu Ağustos ayının 20'sinde gerçekleşecek.

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

SORUSAYISI VE KONU DAĞILIMI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

KAÇ YIL GEÇERLİ?

2023-ALES/2 20 Ağustos 2023 tarihinde, 2023-ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacaktır. ALES puanı sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

2023 ALES 3. SINAVI NE ZAMAN VE BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE?

ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

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