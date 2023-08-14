ALES 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 2023 ÖSYM ALES puanı kaç yıl geçerli? İşte soru sayısı ve konu dağılımı...

Akademik kariyer yapmayı amaçlayan bireyler için büyük bir önem taşıyan ALES 2 sınavı tarihi araştırmaları hız kazandı. ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın giriş belgelerini adayların erişimine açarak heyecanı artırdı. Yılın ikinci ALES sınavına katılmayı planlayan adaylar, Ağustos ayında sınavla bir adım daha akademik hedeflerine yaklaşacaklar. Peki ALES 2 ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

04.07.2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, 10.07.2023 tarihi itibariyle sona erecek. Geç başvurular ise 19.07.2023 günü alınacak.

2023 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının 2. oturumu Ağustos ayının 20'sinde gerçekleşecek.