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YKS tercih sonuç sorgulama ekranı! YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? sonuc.osym.gov.tr

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Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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YKS tercih sonuç sorgulama ekranı! YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? sonuc.osym.gov.tr

YKS tercih sonuçları merakla beklenirken, üniversite adaylarının gözü ve kulağı ÖSYM tarafından duyurulacak olan son dakika açıklamasında. Öğrenciler, aldıkları puanlar ve tercihler doğrultusunda hangi üniversite ve bölümlere yerleştiklerini öğrenerek yeni bir döneme adım atacaklar. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, cevabı...

"YKS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca üniversite adayı takvimde belirtilen tarihler arasında tercih işlemlerini tamamladı. 2023 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM AİS ekranına çevrildi. İşte, üniversite YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı.

YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak tercihlerin sona erdiği tarih ile elektronik kayıtların başlayacağı tarih göz önüne alındığında ortalama bir tarih elde etmek mümkün.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2023

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM uyguladığı sınavların sonuçlarını genelde 15 gün içerisinde duyuruyor. Buna göre ÖSYM'nin en geç 26 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Üniversite kayıtlarının 28 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 14-26 Ağustos tarihleri arasında açıklanabilir.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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