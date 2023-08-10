YKS tercih sonuç sorgulama ekranı! YKS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? sonuc.osym.gov.tr

YKS TERCİH SONUÇLARI 2023

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM uyguladığı sınavların sonuçlarını genelde 15 gün içerisinde duyuruyor. Buna göre ÖSYM'nin en geç 26 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Üniversite kayıtlarının 28 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 14-26 Ağustos tarihleri arasında açıklanabilir.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.