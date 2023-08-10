MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir 2023? MSÜ Harp Okulları 2. seçim aşamaları sonuç ekranı! personeltemin.msb.gov.tr
"MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı son dakika?" sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi 2023 yılı Harp Okulları 2. seçim aşamaları sonuçları yayınlandı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi mülakat sonuçları...
"MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. MSÜ mülakat sınavlarına 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İşte, MSÜ mülakat sonuçları hakkında detaylar...
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) MÜLAKATLARI SONA ERDİ!
MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.
MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi 2023 Harp Okulları 2. seçim aşamaları sonuçları yayınlandı.
MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Değerli Adaylarımız;
1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okullarına Aday Yerleştirme İşlemleri kapsamında;
a. Aday Çağrı İşlemleri 28 Ağustos-16 Eylül 2023 (son çağrı tarihi 16 Eylül 2023 saat 17.00'ye kadar ) tarihleri arasında yapılacaktır.
b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 28 Ağustos-18 Eylül 2023 (son kayıt tarihi 18 Eylül 2023 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
2. MSÜ Harp Okulları kontenjanlarında eksik kalması halinde Aday Ek Yerleştirme İşlemleri kapsamında;
a. Aday Çağrı İşlemleri 20-22 Eylül 2023 (son çağrı tarihi 22 Eylül 2023 saat 17.00'e kadar)
b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 20-26 Eylül 2023 (son kayıt tarihi 26 Eylül 2022 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
3. 28 Ağustos 2023 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.
4. 28 Ağustos 2023 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2023-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.
5. Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.
6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını o gün içerisinde saat 17:00'a kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.
7. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;
* Aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar olumlu beyanını Milli Savunma Üniversitesi'ne bildirmekle yükümlüdür. Çağrı Komisyonu tarafından ulaşılamayan ve sonra aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar olumlu beyanını bildirmeyen adayların Harp Okulu adaylıkları SONLANDIRILACAKTIR.
* Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".
Bu adayların Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları varsa devam eder. Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.
8. Aday yerleştirme işlemleri süresince (28 Ağustos-16 Eylül 2023) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (16 Eylül 2023 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.
9. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (20-22 Eylül 2023) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirilebilecektir. (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (22 Eylül 2023 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).
10. Tüm adayların YKS-Sayısal (Tüm Harp Okulları adayları), YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel (Sadece Kara Harp Okulu adayları) puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve tercih durumuna göre Harp Okulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.
11. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda "Askeri Öğrenci Olamaz" kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.
12. Güvenlik soruşturma işlemleri devam etmektedir.
13. Hava Harp Okuluna (HHO), Öğrenci Seçme Uçuşunda (ÖSU) başarılı olup, kontenjana giren adaylar yerleştirilecektir. HHO kontenjanına giremeyen adaylar ÖSU'da başarılı olsa dahi HHO'ya giremeyecektir. ÖSU'da başarılı olup HHO Kontenjanına giremeyen, ÖSU'dan elenen ve ÖSU kontenjanına giremeyenlerden diğer okullara tercihleri bulunan adaylar kontenjanlara girmeleri halinde ilgili okullara yerleştirilecektir.
14. Aday sıralama listeleri Öğrenci Seçme Uçuşuna (ÖSU) katılan/katılacak aday listeleri dikkate alınmadan belirlenmiştir. Bu kapsamda MSÜ-2023 başvuru kılavuzunda belirtildiği şekli ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına Kara Harp Okulunda okutulmak üzere istihkam sınıfına öğrenci temin edilmesi halinde; ilk tercihi Hava Harp Okulu olanlardan ÖSU Kontenjanına giremeyen ile "Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir" raporu alanlardan ADP göz önüne alınarak tercih edenler seçilecektir. ÖSU kontenjanına girerek ÖSU aşamasına katılan adayların istihkam tercihleri yok sayılacaktır. HHO istihkâm sınıfına erkek adaylar seçilecektir.
15. YKS-SAYISAL, YKS-EŞİT AĞIRLIK ve YKS-SÖZEL puanları için orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türlerinde 260 puanı taban puan olarak belirlenmiştir. Ayrıca YKS-SAYISAL, YKS-EŞİT AĞIRLIK ve YKS-SÖZEL puan türlerinden en düşük başarı sırası 300.000 olan (YKS-Sayısal, YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel Yerleştirme puanı sıralamasına göre) adaylar başarı sıralamasına dahil edilmiş olup 300.000 üzerinde kalan adaylar başarısız olarak değerlendirilmiştir.
16. Kayıt için ilgili okula gelecek olan adaylarımızın varsa, her okul için istenen belgelerin yanında hastanelerden aldıkları Sağlık Kurul Raporu Sonucunu gösteren Sağlık Raporu/Ön Bilgilendirme Raporunu getirmeleri gerekmektedir.
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