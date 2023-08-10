MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir 2023? MSÜ Harp Okulları 2. seçim aşamaları sonuç ekranı! personeltemin.msb.gov.tr

6. Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını o gün içerisinde saat 17:00'a kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.

7. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren;

* Aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar olumlu beyanını Milli Savunma Üniversitesi'ne bildirmekle yükümlüdür. Çağrı Komisyonu tarafından ulaşılamayan ve sonra aynı gün içerisinde saat 17.00'ye kadar olumlu beyanını bildirmeyen adayların Harp Okulu adaylıkları SONLANDIRILACAKTIR.

* Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "HARP OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR".

Bu adayların Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylıkları varsa devam eder. Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

8. Aday yerleştirme işlemleri süresince (28 Ağustos-16 Eylül 2023) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (16 Eylül 2023 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.

9. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (20-22 Eylül 2023) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması halinde Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirilebilecektir. (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (22 Eylül 2023 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).

10. Tüm adayların YKS-Sayısal (Tüm Harp Okulları adayları), YKS-Eşit Ağırlık ve YKS-Sözel (Sadece Kara Harp Okulu adayları) puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları katkısı ile oluşturulan "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" ve tercih durumuna göre Harp Okulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.