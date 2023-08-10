DGS açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? ÖSYM sınav sonuç sorgulama ekranı

e-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir.

ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden girişyapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.