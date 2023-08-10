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DGS açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? ÖSYM sınav sonuç sorgulama ekranı

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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DGS açıklandı mı? DGS sonuçları saat kaçta açıklanır 2023? ÖSYM sınav sonuç sorgulama ekranı

"DGS sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından merakla bekleniyor. Binlerce aday, 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayarak 4 yıllık lisans eğitimine devam etmek istiyor. Peki, DGS ne zaman açıklanacak? işte, cevabı...

DGS sonuç sorgulama ekranı! İki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen DGS sonuçlarını için gözlerini ÖSYM sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimiyle sınav sonuç tarihi...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

e-DEVLET ŞİFRESİ İLE ÖSYM SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli giriş yapabileceklerdir. ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemler, e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak da gerçekleştirilebilecektir.

ÖSYM aday erişim şifresi kullanılarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden girişyapılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adayın kendisine aittir. Bu nedenle şifre hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.

Ayrıca e-Devlet Kapısından "Tek Tıkla Giriş" özelliği kullanılarak da yukarıda belirtilen uygulamalara güvenli giriş yapma, ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemine (https://odeme.osym.gov.tr) erişilebilme ve ÖSYM sisteminde var olan sınav/yerleştirme sonuçlarını toplu olarak görme ekranına erişim özelliği eklenmiştir.

ÖSYM Merkezi (Bilkent-Ankara) ve Başvuru Merkezlerinde aday veya görevliye e-Devlet şifresi verme işlemi yapılmamaktadır.

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