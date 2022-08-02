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YKS tercih son gün ne zaman? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuç takvimi!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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YKS tercih son gün ne zaman? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuç takvimi!

YKS tercih son gün ne zaman? 2022 YKS'ye katılan öğrenciler, sınav sonuçlarına göre tercih yapmaya başladı. 25 Temmuz'da alınmaya başlayan tercihlerin tamamlanmasına kısa süre kala, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Henüz tercih yapamayan adaylar ise tercihlerin biteceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, YKS tercih son gün ne zaman? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

YKS tercih son gün ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversitelere öğrenci yerleştirmeleri için tercihler alınıyor. Üniversite yerleştirmeleri için heyecan içinde olan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. YKS üniversite yerleştirme sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS tercih son gün ne zaman? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

YKS TERCİH SON GÜN NE ZAMAN?

27 Temmuz'da başlayan 2022-YKS tercih işlemleri 05 Ağustos 2022 tarihinde bitecek. Tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

2022 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

YKS TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Tercih sonuçlarının Ağustos ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi aracılığıyla adaylara duyurulacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

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