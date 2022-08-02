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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kütüphanesi olmayan okul kalmadı

Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Kütüphanesinin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "İki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. Yani günde 272 kütüphane yapıldı. 2021 yılı sonu itibariyle eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan hiçbir okul kalmadı" dedi.

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