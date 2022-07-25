YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'de baraj puanının kaldırılmasının ardından TYT'de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 oldu. Üniversite tercihleri için hazırlıklar başlarken, en çok merak edilenlerden biri de asıl tercih kılavuzu oldu. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak?