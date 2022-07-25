YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, YKS tercih kılavuzu ve tercih takvimi hakkında detayları araştırıyor. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'de baraj puanının kaldırılmasının ardından TYT'de puanı hesaplanan ve 100 ile üstü puan alan aday sayısı 2 milyon 911 bin 511 oldu. Üniversite tercihleri için hazırlıklar başlarken, en çok merak edilenlerden biri de asıl tercih kılavuzu oldu. Peki, YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, asıl 2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Asıl tercih kılavuzu, tercihin başlayacağı gün erişime açılacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.
KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?
YÖK Atlas tercih robotu üzerinden, kaç puanla hangi üniversiteye girilebileceği konusunda detaylar yer alıyor. YKS puanınıza göre, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ile taban puanlar listesini sorgulayabilirsiniz.
ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?
Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;
a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2022-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı? YKS 2022 tercihleri ne zaman başlayacak?
- KYK burs başvuruları son dakika başladı mı? KYK 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?
- Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? TUİK güncel rakamlar...
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!
- Emekliye yüksek promosyon fırsatı! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, İş Bankası...
- pa.edu.tr: PMYO başvuru nasıl yapılır? 2.500 polis alımı şartları neler? PMYO taban puanı kaç? PMYO sınavları nasıl olacak?
- Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
- Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?
- Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
- FED toplantısı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne olur? Faiz artıracak mı?