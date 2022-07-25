KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 Lisans KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM duyurdu
KPSS ne zaman yapılacak? Lisans KPSS için hazırlıklar sürüyor. Sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Sınava katılacak olan adaylar, heyecan içinde sınavın başlayacağı tarihi bekliyor. ÖSYM takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 Lisans KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...
KPSS ne zaman, hangi gün? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 KPSS takvimi açıklandı. Lisans KPSS'ye katılacak olan adaylar, sınavın başlayacağı tarihi araştırıyor. Sınav giriş belgelerinin erişime açılması ile birlikte adaylar sınava girecekleri yeri öğrendiler. Peki, KPSS ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 Lisans KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...
KPSS SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Lisans KPSS sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Sisteme giriş yaptıktan sonra sınav giriş belgesini çıktı olarak alabilirsiniz.
SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60): 120 soru 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 80 soru 100 dakika
İşletme: 40 soru 50 dakika
Muhasebe: 40 soru 50 dakika
İstatistik: 40 soru 60 dakika
Hukuk: 40 soru 50 dakika
Kamu Yönetimi: 40 soru 50 dakika
İktisat: 40 soru 50 dakika
Maliye: 40 soru 50 dakika
Uluslararası İlişkiler: 40 soru 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru 50 dakika
KPSS 2022 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2022 yılında 2022-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2022 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.
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