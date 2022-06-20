YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? YÖKATLAS tercih sayfası...
YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanması ve tercihler için gelecek son dakikaları yakından takip ediyor. Peki, YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? YÖKATLAS tercih sayfası...
YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı geçtğimiz hafta sonu 3 milyonu aşkın adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Peki, YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? YÖKATLAS tercih sayfası...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.
Ancak geçtiğimiz sene YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz 2021 tarihinde açıklanmasının ardından YKS tercihleri 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Bu tarihler baz alındığında 2022 YKS üniversite tercihlerinin sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta içinde 27 Temmuz'dan sonra başlaması bekleniyor.
Tercih işlemlerinin başlayacağı net tarihin resmi açıklamayla duyurulması halinde haberimizde yer alacaktır.
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