YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavı geçtğimiz hafta sonu 3 milyonu aşkın adayın katılımı ile gerçekleştirildi. Peki, YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayınlanır? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak? YÖKATLAS tercih sayfası...