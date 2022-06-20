ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar olacak?
ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştiriliyor. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. ÖSYM tarafından sınav görevlilerine ödenen ücretlerin ne kadar olduğu ve hangi tarihte verileceği merak edilmeye başlandı. Peki, ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar olacak?
ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı TYT bugün gerçekleştiriliyor. 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanan TYT'de 521 bin 191 kişi görev aldı. Şimdi ise gözler YKS sınav görevli ücretlerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, ÖSYM YKS sınav görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2022 YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar olacak?
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Gözetmen: 210 TL
Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.
Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara ilişkin görevli ücretleri, sınav bitiminin ardından çok geçmeden ödeniyor. 2022 YKS'de görevli olacak öğretmenler ücretin ödeneceği tarihi araştırıyor. Sınav 19 Haziran'da sona erecek. Sınavın ardından görevli ücretlerinin 1 hafta içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu kapsamda YKS görevli ücretlerinin en geç 26 Haziran'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.
521 BİN 191 KİŞİ GÖREV ALDI
81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulandı. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.
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