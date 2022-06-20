Açık öğretim lise sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Ortaokulları'nda eğitim gören öğrencilere yönelik üçüncü dönem sınavları yapılacak. Açık lise 3. dönem sınavına kayıt yaptıran öğrenciler, sınavın başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, açık öğretim lise sınavı ne zaman? 2022 AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? MEB açık lise sınav takvimi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?

MEB'den yapılan açıklamada, AÖL 3. dönem sınavının temmuz ayında yapılacağı bildirildi. Ancak, sınavın temmuz ayının kaçında gerçekleştirileceği henüz duyurulmadı.