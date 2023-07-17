YKS tercih ekranı ÖSYM! TYT-YDT-AYT 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?

YKS sonuçları için geri sayım başlarken bir yandan da tercihler için araştırmalar başlandı. Binlerce aday arama motorlarında "YKS 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?" "ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularını cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...