YKS tercih ekranı ÖSYM! TYT-YDT-AYT 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?
YKS sonuçları için geri sayım başlarken bir yandan da tercihler için araştırmalar başlandı. Binlerce aday arama motorlarında "YKS 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?" "ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularını cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
YKS sonuçları için geri sayım başlarken bir yandan da tercihler için araştırmalar başlandı. Binlerce aday arama motorlarında "YKS 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?" "ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularını cevapları araştırılıyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
YKS TERCİH EKRANI AÇILDI MI?
Öncelikle şunu belirtelim ki YKS tercih ekranı henüz açılmadı.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS 2023 sonuçları ÖSYM takvimine göre bu yıl 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak.
YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
-Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
-TYT puanı ve başarı sırası
-varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
-Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
-Yerleştirme puanları ve başarı sıraları.
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- YKS tercih ekranı ÖSYM! TYT-YDT-AYT 2023 tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?
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