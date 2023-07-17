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LGS MEB 2023 tercih sonuç ekranı | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi son tercih tarihi!

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Giriş Tarihi: 17.07.2023
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LGS MEB 2023 tercih sonuç ekranı | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi son tercih tarihi!

LGS tercihleri ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için tercih dönemi başladı. İstedikleri liseye gidebilmek için sınavda ter döken adaylar sonuçların duyurulmasıyla birlikte kolları sıvadı. Peki LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi. 3 Temmuz itibarıyla tercih dönemi başlayan LGS'de geri sayım başladı. Öğrenciler arama motorlarında " LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?", "Liselere Geçiş Sistemi son tercih tarihi ne zaman?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

LGS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ, SON GÜN NE ZAMAN?

LGS tercihleri için son günler yaklaşıyor. 3 Temmuz'dan itibaren tercihlerin alındığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 19 Temmuz saat 17.00'de sona erecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen ve 3 Temmuz'da tercih dönemi başlayan LGS tercih süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre tercihlerin ne zaman biteceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre 3 Temmuz'dan başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek ve LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde erişime açılacak.

LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

OHAL kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulanacak.

Bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

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