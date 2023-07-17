LGS MEB 2023 tercih sonuç ekranı | LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi son tercih tarihi!

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen ve 3 Temmuz'da tercih dönemi başlayan LGS tercih süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre tercihlerin ne zaman biteceği ve sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre 3 Temmuz'dan başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek ve LGS tercih sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde erişime açılacak.