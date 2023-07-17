Her an açıklanabilir! YKS (TYT-AYT-YDT) 2023 bugün (erken) açıklanacak mı, ne zaman? Üniversite sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı!
YKS sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen ve üniversite hayali ile ter döken binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdi. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken bir yandan da sonuçların erken erişime açılıp açılmayacağı araştırılıyor. Peki YKS 2023 erken açıklanacak mı, ne zaman?
YKS sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce aday hayalindeki üniversiteye adım atabilmek için sonuçlarına ulaşmaya çalışıyor. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen ve temmuz içerisinde açıklanacak olan YKS (AYT-TYT-YDT) sonuçlarının erken erişime açılması bekleniyor. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken arama motorlarında "YKS (TYT-AYT-YDT) 2023 erken açıklanacak mı, ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.
YKS BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
Üniversite sınavının erken açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bir ge lişme yaşandığında haberimize eklencektir.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2023 tercihleri için tarihler henüz belli olmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihi ve tercih kılavuzu yayınlanacak.
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