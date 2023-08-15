YKS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr!
"YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçları hem üniversite adayları hem de ailelerinin gündemindeki yerini koruyor. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanacak. Peki, YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr!
"YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sonuç tarihine yönelik araştırmalar ağustos ayının üçüncü haftasında hız kazandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda YKS tercihleri 27 Temmuz – 8 Ağustos 2023 tarihlerinde alınmıştı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelere kayıt yaptırabilecek. Peki, YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr!
YKS TERCİH SONUÇLARININ 2022 YILINDA AÇIKLANDIĞI TARİH
YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının üçüncü haftasında paylaşılması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.
ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin kabul edilmeyeceği, sadece elektronik ortamda yapılan tercihlerin işleme alınacağı duyuruldu.
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- YKS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr!
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