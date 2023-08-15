YKS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI! YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr!

"YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tercih sonuç tarihine yönelik araştırmalar ağustos ayının üçüncü haftasında hız kazandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda YKS tercihleri 27 Temmuz – 8 Ağustos 2023 tarihlerinde alınmıştı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelere kayıt yaptırabilecek. Peki, YKS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç e-Devlet: sonuc.osym.gov.tr!