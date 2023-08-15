"Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İllere göre üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Ağustos'a kadar tercih işlemlerini yapan adaylar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite kayıtlarına yönelecekler. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İllere göre üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?