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Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İllere göre üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İllere göre üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

"Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylar ortaya çıkacak. Kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İllere göre üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

"Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İllere göre üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Ağustos'a kadar tercih işlemlerini yapan adaylar ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından üniversite kayıtlarına yönelecekler. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İllere göre üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Adaylar 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında puan ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yaptılar. Ö

ÖSYM geçtiğimiz yıl adayların yerleştirme sonuçlarını 15 Ağustos tarihinde açıklamıştı. Bu nedenle YKS yerleştirme sonuçları bugünden itibaren kısa süre içerisinde erişime açılabilir.

Üniversite kayıtlarının 28 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alınırsa YSK yerleştirme işlemlerinin bu hafta erişime açılacağı tahmin ediliyor.

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