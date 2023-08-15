Çocuğum hangi okula düştü nereden, nasıl öğrenebilirim? ve MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama ekranı için araştırmalar sürüyor. Çoçuğun hangi okula kayıt yapılacağı okulların açılışana az bir süre kala merak ediliyor. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. Peki, Çocuğum hangi okula düştü nereden, nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama