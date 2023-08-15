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Çocuğum hangi okula düştü nereden, nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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Çocuğum hangi okula düştü nereden, nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama

"Çocuğum hangi okula düştü nereden, nasıl öğrenebilirim?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okulların açılış tarihi MEB tarafından açıklandı. Buna göre 2023-24 eğitim yılında okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Peki, Çocuğum hangi okula düştü nereden, nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama

Çocuğum hangi okula düştü nereden, nasıl öğrenebilirim? ve MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama ekranı için araştırmalar sürüyor. Çoçuğun hangi okula kayıt yapılacağı okulların açılışana az bir süre kala merak ediliyor. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. Peki, Çocuğum hangi okula düştü nereden, nasıl öğrenebilirim? MEB anaokul-ilkokul ve lise adrese dayalı kayıt okul sorgulama

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK 2023?

Geçtiğimiz yıl 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın e-okul sisteminden yapılmıştı.

Gözler şimdi yeni eğitim öğretim yılında. İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri kapsamında gerçekleştirilirken, okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

E-DEVLET ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul kayıtları ve yeni eğitim öğretim yılı takvimi hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak bu yıl okulların 11 Eylül'de açılması bekleniyor. Resmi takvim yayımlandığında ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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