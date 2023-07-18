YKS sonucu açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Üniversite sınav sonuç sorgulama ekranı 2023 | TYT-AYT-YDT ÖSYM son dakika
YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Üniversite sınavına giren yüzbinlerce aday sonuçlar için gözlerini ÖSYM'ye çevirdiler. Arama motorlarında sıklıkla "YKS sonuçları açıklandı mı?", "YKS bugün açıklanır mı?" sorularının cevapları aratılıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ve temmuz itibarıyla açıklanması beklenen üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversiteye adım atarak kariyer basamaklarını daha keskin ilerlemek için gün sayan adaylar sıklıkla sonuç tarihini ve son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki YKS sonucu açıklandı mı, bugün açıklanır mı?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2022 sonuçları ÖSYM tarafından sabah saat 08.00'den itibaren erişime açılmıştı. Bu sene 2023 YKS sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Sonuçların sistemde yoğunluk oluşturmaması için sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.
ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI
YKS 2023 sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistem 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden açıklanacak. Adaylar TC kimlik no ve şifreleri ile TYT, AYT ve YDT puanlarını görüntüleyebilecek.
SONUÇLAR BASILI VEYA MAİL YOLUYLA ADAYLARA BİLDİRİLMEYECEK
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki
duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM SONUÇ EKRANINDA YER ALACAK BİLGİLER
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
- TYT puanı ve başarı sırası
- varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
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