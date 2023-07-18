YKS sonucu açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Üniversite sınav sonuç sorgulama ekranı 2023 | TYT-AYT-YDT ÖSYM son dakika

Haziran ayı içerisinde gerçekleşen ve temmuz itibarıyla açıklanması beklenen üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversiteye adım atarak kariyer basamaklarını daha keskin ilerlemek için gün sayan adaylar sıklıkla sonuç tarihini ve son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki YKS sonucu açıklandı mı, bugün açıklanır mı?