YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!
"YKS sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. LGS sınav sonuçları Kurban Bayramı tatili sebebiyle beklenen tarihten 3 gün önce açıklanmıştı. Bu sebeple YKS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı da sorgulanmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS Ösym sonuç sorgulama ekranı!
YKS sonuç ekranı 2023! 7 Haziran tarihinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Milyonlarca üniversite adayı, YKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ÖSYM AİS yks sonuç sorgulama ekranı!
YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
YKS 2022 sonuçları ÖSYM tarafından sabah saat 08.00'den itibaren erişime açılmıştı. Bu sene 2023 YKS sonuçlarının da erken saatlerde açıklanması bekleniyor.
YKS 2023 sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistem 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden açıklanacak. Adaylar TC kimlik no ve şifreleri ile TYT, AYT ve YDT puanlarını görüntüleyebilecek.
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YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz yıllardaki YKS sınav sonuçlarına bakıldığında ÖSYM'nin üniversite sınav sonucunu bu yıl erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.
Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.
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- YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!
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