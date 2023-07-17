YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!

YKS sonuç ekranı 2023! 7 Haziran tarihinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Milyonlarca üniversite adayı, YKS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ÖSYM AİS yks sonuç sorgulama ekranı!