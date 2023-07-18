LGS tercih sonuç ekranı 2023 | açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı tercihleri bitti mi, hangi tarihte bitecek?
LGS tercih sonuç ekranı araştırılan konuların başında yer alıyor. Temmuz ayının sonunda açıklanması beklenen Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçları için net tarih araştırılıyor. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte detayları...
2023 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, Temmuz ayının sonunda açıklanması planlanan tercih sonuçlarını merakla araştırıyor. LGS tercihleri ise belirli bir tarih aralığında yapılıyor. Bu yılın LGS tercihleri ise yakın bir tarihte sona erecek ve sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler, gelecek eğitim hayatları için önemli kararlar alabilecekler. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 3 Temmuz'dan başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.
Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU
Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.
YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU
Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.
E-Okul tarafından yayımlanan Yüzdelik Dilimler 2022 yılına ait olup 2023 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS tercih sonuç ekranı 2023 | açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı tercihleri bitti mi, hangi tarihte bitecek?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9'da açıklandı! SSK, BAĞ-KUR'lunun hesabına yatmaya başlıyor! 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- YKS sonucu açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Üniversite sınav sonuç sorgulama ekranı 2023 | TYT-AYT-YDT ÖSYM son dakika
- Emekliye zam sonrası maaşa ek 8.500 TL! 4A, 4B, 4C'liye çifte kazanç kapısı açıldı! Son 2 hafta tek yapmanız gereken...
- YKS SONUÇLARI açıklandı mı, erken açıklanır mı, tercihler ne zaman? YKS 2023 ÖSYM SONUÇ EKRANI!
- 8000 tl seyyanen zam ne zaman yatacak? Memura seyyanen zam var mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2023?
- HSK kararname açıklandı mı son dakika 2023? Atama yapılan iller hangileri? İşte isim isim atama listesi
- Karatay diyetinin olmazsa olmazı! Uyurken bile kilo verdiriyor! İşte, çabucak zayıflatan Canan Karatay formülü!
- 10 yıl primle erken emekli olabilirsiniz! 10-12.5-15 yıl formülüyle yeni tablo çıktı! 3600 kısmi emeklilik detayı, prim indirimi, sigorta, yaş şartı...
- İstanbul Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi kontenjanları! 2 ve 4 yıllık taban puanları, başarı sıralaması...
- TCMB faiz kararı açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? Merkez Bankası PPK temmuz ayı toplantısı ne zaman?
- İOKBS bursu ne kadar oldu, zamlı mı yatacak 2023? MEB bursluluk sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanma tarihi...