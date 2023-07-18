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LGS tercih sonuç ekranı 2023 | açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı tercihleri bitti mi, hangi tarihte bitecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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LGS tercih sonuç ekranı 2023 | açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı tercihleri bitti mi, hangi tarihte bitecek?

LGS tercih sonuç ekranı araştırılan konuların başında yer alıyor. Temmuz ayının sonunda açıklanması beklenen Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçları için net tarih araştırılıyor. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte detayları...

2023 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, Temmuz ayının sonunda açıklanması planlanan tercih sonuçlarını merakla araştırıyor. LGS tercihleri ise belirli bir tarih aralığında yapılıyor. Bu yılın LGS tercihleri ise yakın bir tarihte sona erecek ve sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler, gelecek eğitim hayatları için önemli kararlar alabilecekler. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 3 Temmuz'dan başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul tarafından yayımlanan Yüzdelik Dilimler 2022 yılına ait olup 2023 yılı Merkezi Yerleştirme sonucunda değişiklik gösterebilecek.

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