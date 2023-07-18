LGS tercih sonuç ekranı 2023 | açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Liseye Geçiş Sınavı tercihleri bitti mi, hangi tarihte bitecek?

2023 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, Temmuz ayının sonunda açıklanması planlanan tercih sonuçlarını merakla araştırıyor. LGS tercihleri ise belirli bir tarih aralığında yapılıyor. Bu yılın LGS tercihleri ise yakın bir tarihte sona erecek ve sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler, gelecek eğitim hayatları için önemli kararlar alabilecekler. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 3 Temmuz'dan başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.