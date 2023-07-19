YKS sonuçları SON DAKİKA AÇIKLANDI mı, bugün açıklanır mı, saat kaçta? AYT-TYT-YDT 2023 üniversite sınav sonuc.osym.gov.tr tıkla-öğren!

ÖSYM SONUÇ EKRANINDA YER ALACAK BİLGİLER

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

- TYT puanı ve başarı sırası

- varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları