YKS sonuçları SON DAKİKA AÇIKLANDI mı, bugün açıklanır mı, saat kaçta? AYT-TYT-YDT 2023 üniversite sınav sonuc.osym.gov.tr tıkla-öğren!
YKS sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Yüzbinlerce adayın gözü kulağı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. Adaylar son dakika gelişmelerini arama motorlarında aratıyor. Peki YKS açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Üniversite sınavı sonuçları nereden öğrenilir? YKS kılavuzu yayımlandı mı?
YKS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Haziran ayında tüm oturumları gerçekleşen üniversite sınavının sonuçları temmuz itibarıyla açıklanacak. Peki YKS açıklandı mı, bugün açıklanır mı? Üniversite sınavı sonuçları nereden öğrenilir? YKS kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler...
YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
YKS 2022 sonuçları ÖSYM tarafından sabah saat 08.00'den itibaren erişime açılmıştı. Bu sene 2023 YKS sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Sonuçların sistemde yoğunluk oluşturmaması için sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.
ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI
YKS 2023 sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistem 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden açıklanacak. Adaylar TC kimlik no ve şifreleri ile TYT, AYT ve YDT puanlarını görüntüleyebilecek.
SONUÇLAR BASILI VEYA MAİL YOLUYLA ADAYLARA BİLDİRİLMEYECEK
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin
https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki
duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM SONUÇ EKRANINDA YER ALACAK BİLGİLER
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
- TYT puanı ve başarı sırası
- varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
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