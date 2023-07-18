YKS AÇIKLANDI MI? 2023 YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak, bugün açıklanır mı? sonuc.osym.gov.tr
YKS sonuçları için nefesler tutuldu. Milyonlarca üniversite adayı ÖSYM'nin son dakika açıklamalarını takip ediyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılan adaylar sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. Peki, "YKS sonuçları bugün açıklanır mı?" , "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" İşte, YKS 2023 sonuç tarihi 2023...
YKS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca üniversite adayı ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. İyi bir üniversite ve bölüm hayali kuran adaylar sonuçların açıklamasının arsından tercih işlemlerinde bulunacaklar. Peki, 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, ÖSYM YKS sonuç sorgulama sayfası 2023!
YKS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın her bir oturumunun sonuçları 20 Temmuz tarihinde adaylara ilan edilecek. Yaklaşık 1 aylık bekleyişin ardından sonuçlarını öğrenecek olan adaylar ardından elde ettikleri puanları tercih işlemlerinde kullanacaklar. Adayların sıralamaları tercih işlemlerinde sonucu doğrudan etkileyecek. Sonuçlar 20 Temmuz 2023 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.
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YÜZDE 25 EK KONTENJAN
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl deprem bölgesine özel kararlar aldı. Buna göre Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas Gürün'de 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılacak.
Ayrıca vakıf üniversitelerindeki her programa, depremzede adaylar için 1'er kontenjan ayrılacak. Yine bu yıl alınan karar kapsamında 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 34 yaşını tamamlamış kadınlar için de devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında "34 Yaş Üstü Kadınlar" kontenjanı bulunacak. Başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, hukuk gibi programlar dışındaki programlar için geçerli olacak bu kontenjanlardan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olanlar yararlanamayacak; ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecekler.
YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YKS tercih kılavuzu tercih süreci ile yayımlanacak. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde güncellenecektir.
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