YKS AÇIKLANDI MI? 2023 YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak, bugün açıklanır mı? sonuc.osym.gov.tr

YÜZDE 25 EK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl deprem bölgesine özel kararlar aldı. Buna göre Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas Gürün'de 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılacak.

Ayrıca vakıf üniversitelerindeki her programa, depremzede adaylar için 1'er kontenjan ayrılacak. Yine bu yıl alınan karar kapsamında 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 34 yaşını tamamlamış kadınlar için de devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında "34 Yaş Üstü Kadınlar" kontenjanı bulunacak. Başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, hukuk gibi programlar dışındaki programlar için geçerli olacak bu kontenjanlardan daha önce herhangi bir lisans programından mezun olanlar yararlanamayacak; ön lisans programından mezun olanlar ise sadece lisans programları için ayrılan kontenjanları tercih edebilecekler.