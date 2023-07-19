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LGS tercihi için bugün son! Lise tercih yerleştirme e-Okul MEB sonuç ekranı! LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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LGS tercihi için bugün son! Lise tercih yerleştirme e-Okul MEB sonuç ekranı! LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Öğrenciler ve aileleri, merakla bekledikleri sonuçları öğrenmek için heyecanlı bir bekleyiş içindeler. Peki LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? LGS tercihleri sona erdi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlendi. Öğrenciler ve aileleri, merakla bekledikleri sonuçları öğrenmek için heyecanlı bir bekleyiş içindeler. Peki LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? LGS tercihleri sona erdi mi?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi tercih sonuçları MEB'in takvimine göre 24 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçların ilanının ardından nakil süreci de başlayacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINI

LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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